Niente Challenger al Maggioni:: "Ora speriamo in nuove opere"

Tira aria di cambiamento al circolo ‘Maggioni’, anche se l’inizio del 2024, per ora, non ha dato i frutti che il presidente Afro Zoboletti sperava: la prossima estate, infatti, l’Atp Challenger già andato in scena l’anno scorso non potrà avere luogo, complice l’assenza, all’interno del complesso, di un’area club house, di una zona food e uffici. S’interrompe quindi una tradizione durata 14 anni, soprattutto perché il restyling atteso da circa 10 anni ancora non è stato effettuato. Ma le cattive notizie, si sa, vengono spesso accompagnate da qualche buona novella. Come nel caso di specie, visto che il vertice del circolo sta per presentare una proposta ufficiale all’amministrazione comunale, per quanto riguarda la gestione futura e le opere da realizzare al ‘Maggioni’.

"La partita con il Demanio è stata chiusa – spiega Zoboletti – stiamo parlando con il comune per chiarire la situazione nebulosa di questi anni e mettere un punto fermo sul futuro del circolo". La procedura su cui si sta ragionando è quella dell’affidamento diretto, anche in virtù degli investimenti fatti e da prevedere all’interno del circolo. Una strada che dovrebbe essere condivisa anche dagli uffici comunali, in quanto supportata dal decreto legislativo 38 del 2021 sugli impianti sportivi. Per questi, il decreto individua due diverse modalità di affidamento: una procedura di evidenza pubblica e, appunto, l’affidamento diretto ad associazioni o società sportive senza scopo di lucro. Questa procedura implica la necessità che l’affidatario presenti soluzioni progettuali relative agli interventi da realizzare nell’impianto, così come un quadro degli investimenti. "A breve formalizzeremo una proposta – aggiunge il presidente – e speriamo che questa volta la burocrazia non fermi una riorganizzazione che la città merita". La delusione per l’Atp di quest’anno, però, resta, così come la sensazione che, se il Villaggio Coldiretti non fosse andato in scena durante l’Atp del 2023, oggi la riviera avrebbe avuto qualche chance in più: "L’hospitality è stata veramente in difficoltà – conclude Zoboletti – e gli stessi fuochi artificiali durante i quarti di finale non hanno aiutato".

La speranza è che l’insuccesso di quest’anno sproni a realizzare le tribune aggiuntive e i locali per l’accoglienza. Una realtà come il ‘Maggioni’, che ha ospitato alcuni dei tennisti più competitivi al mondo, e che ha fra i supervisor anche Simone Vagnozzi – coach di un certo Jannik Sinner – ne ha bisogno.

Giuseppe Di Marco