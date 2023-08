"Niente cibo ai concerti per sicurezza"

La risposta dell’amministrazione comunale alle polemiche sollevate da alcuni genitori sui social circa il divieto di introdurre cibo al concerto di Lazza, al San B Sound, non si è fatta attendere: "È oramai un evento consolidato – si legge – nel panorama estivo per la sua capacità di attrarre un pubblico giovanissimo in un’area che si presta, per ampiezza e ubicazione, ad accogliere questo tipo di spettacoli nella tutela assoluta della sicurezza degli spettatori. Un criterio che abbiamo sempre considerato prioritario. Per questo non possiamo non concordare sulle misure usate per scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. La decisione, adottata dai responsabili della sicurezza di impedire l’introduzione, all’interno dell’area dell’evento, di panini e di qualsiasi altro tipo di cibo incartato manualmente o comunque trasportato in maniera da renderne impossibile il controllo, rientrava tra queste misure. Una disposizione che, pur non presente nell’elenco pubblicizzato dall’organizzazione, è stata applicata dai responsabili della sicurezza sulla base di una valutazione dei possibili rischi della specifica serata ed è ultimamente sempre più utilizzata ovunque si svolgano eventi che richiamano migliaia di spettatori con ampia prevalenza di giovani e minorenni. La ragione alla base di questa scelta, condivisa nell’attività di tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza anche da diverse Questure, deriva dalla necessità di impedire l’introduzione, all’interno degli spazi degli eventi, di materiali atti a offendere o comunque non permessi, laddove non apertamente illegali, celandoli o camuffandoli come cibo. Sono infatti sempre più frequenti i casi, registrati dal personale addetto alla sicurezza di eventi pubblici, di petardi, prodotti alcolici, bombolette di spray al peperoncino o sostanze stupefacenti occultati all’interno di panini confezionati con pellicola in alluminio, tubi di patatine o altri tipi di contenitori per alimenti. Non ci risulta che persone con disabilità motoria abbiano segnalato di aver avuto difficoltà nell’assistere allo spettacolo".

Stefania Mezzina