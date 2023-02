"Niente demolizione, nautofono salvo"

"Appena appresa la notizia che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, aveva dato incarico alla demolizione del Nautofono situato sulla punta del molo sud, mi sono attivato – afferma il sindaco Antonio Spazzafumo – Ci siamo presi la responsabilità di mantenere un simbolo della marineria e di risolvere una vecchia bega che va avanti dal 2017 e per la quale nessuno aveva fatto nulla". E’ vero che oggi ci sono i moderni Gps e che la "sirena antinebbia", in realtà non serve più. Il Nautofono non funziona da diversi anni, ma gli amanti del mare si sono dati da fare ed avevano raccolto 5mila euro grazie all’impegno del marittimo Pietro Ricci, di "Nati in Adriatico", l’imprenditore Roberto Capocasa, il Bim Tronto, il giornalista Remo Croci ed altri appassionati.

C’è stato un lungo percorso al termine del quale i soldi richiesti vi erano, il Nautofono sta da mesi nella sede del faro di San Benedetto in attesa di essere montato, il progetto per l’allaccio alla corrente vi era. Insomma è mancato lo spunto finale di chi avrebbe dovuto decidere di collegare il cavo elettrico all’impianto. Sta di fatto che, appena diffusa la notizia secondo la quale il 22 febbraio la ditta incaricata da Marifari di Venezia, avrebbe dovuto portare via il palo con il vecchio Nautofono, è scoppiata la protesta, compresa quella del Circolo dei Sambenedettesi che ha annunciato una raccolta di firme. Il sindaco Spazzafumo è intervenuto su Marifari e la demolizione è stata subito stoppata.

"E’ un simbolo della nostra marineria e non si tocca – aggiunge il sindaco Spazzafumo – Il palo con il vecchio Nautofono, una volta smontato, sarà portato nel Museo del mare o altro luogo appropriato. Contiamo poi di istallarne uno nuovo o quello vecchio ristrutturato, magari nella zona del mercato ittico ed impiegarlo anche per altri eventi particolari. Insomma, abbiamo deciso di porre fine a una questione che si trascinava da troppi anni".

Ora, bloccata la demolizione, c’è la necessità di raccordare il Comune con l’Associazione ed i privati che stavano combattendo la battaglia. Un Nautofono nuovo c’è già e si trova nei locali del faro di San Benedetto e c’è anche a disposizione una somma di denaro raccolta a suo tempo per l’acquisto dell’apparato. Sembra che Roberto Capocasa abbia trovato anche un palo nuovo che potrebbe ospitare il Nautofono. Ora la fucina è accesa ed il ferro va battuto finché è caldo.

Marcello Iezzi