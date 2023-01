Niente discesa, a San Benedetto resta il villaggio

Befana e riviera: un connubio che da sempre desta la voglia di coreografie suggestive, radicate in una tradizione che attribuisce all’ultima delle feste un’importanza centrale. L’epifania del 2023 però non è stata festeggiata come gli altri anni: l’amministrazione comunale infatti non ha potuto organizzare la discesa della simpatica vecchina dal torrione del Paese Alto. Ciononostante, il vertice di Viale De Gasperi ha potuto mettere in piedi un’organizzazione alternativa di tutto rispetto, che è comunque riuscita a scaldare il cuore dei più piccoli e perché no, anche delle mamme e dei papà di San Benedetto. L’attrazione principale è andata in scena ieri pomeriggio in piazza Matteotti. Sull’isola pedonale, a partire dalle 16.30, alcuni ragazzi hanno dato vita a spettacoli di animazione dedicati ai bambini. Le attività per i piccini sono quindi andate avanti con ‘Il villaggio della befana’, in cui sono stati proposti giochi di abilità in legno.

Al culmine della festa è infine arriva la Befana con le sue ‘befanine’, per allietare il pomeriggio in riviera con performance di magia, giocoleria e baby dance: il tutto condito con la necessaria allegria che contraddistingue questo genere di iniziative. L’appuntamento di piazza Matteotti non è stato il solo a caratterizzare l’epifania sambenedettese: alle 10.30, al palazzo Bice Piacentini, una ‘befana’ foriera di doni è stata invitata a salutare i bambini, che a loro volta l’hanno ringraziata preparandole calze personalizzate. Vale la pena di ricordare che l’idea è partita dalla direzione del Museo del Mare, da sempre attiva sul territorio per la divulgazione culturale, soprattutto per i piccoli cittadini di San Benedetto.

Certo, il grande assente di questa ricorrenza si è fatto sentire. Si tratta, ovviamente, dell’evento ‘Arecala la befana da lu Campanò’, che da anni chiama a raccolta centinaia di cittadini e visitatori attorno alla Torre dei Gualtieri. Tradizione vuole infatti che nel pomeriggio del 6 gennaio, una befana debba scendere dal torrione, carica di doni per i bambini assiepatisi in piazza Sacconi. L’ultima edizione dell’appuntamento è andata in scena nel gennaio 2020, ad opera dell’associazione culturale ‘La Rocca’. Quest’anno però l’amministrazione non ha potuto inserire l’iniziativa nel cartellone invernale, alla stregua del ‘Natale al borgo’. "Ci dispiace di non aver potuto riportare la befana al Paese Alto – commenta l’assessore alla cultura Lina Lazzari – Ci impegneremo fin da ora perché questo appuntamento ritorni a partire dalle prossime festività natalizie".

Giuseppe Di Marco