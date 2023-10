"Niente doposcuola in due Isc. Riprova di un Comune incapace"

I servizi connessi alla ripresa delle lezioni in classe tornano a far discutere la minoranza sambenedettese. Dopo il trasporto scolastico, che ha destato perplessità per l’aumento dei costi e la rivisitazione dei percorsi, ora è il doposcuola a suscitare le ire dell’opposizione. In due istituti cittadini, infatti, il servizio non è stato attivato per mancanza di richieste. "Le famiglie degli alunni sambenedettesi si sono trovate a subire un aumento stratosferico ed assolutamente ingiustificato delle tariffe dei doposcuola – tuonano Luciana Barlocci, Giorgio De Vecchis e Annalisa Marchegiani - Lo scorso anno scolastico, per la frequenza di tre giorni a settimana, si pagavano 85 euro mensili, mentre quest’anno 135, per un aumento del 59%. Per due giorni a settimana, invece, nel 2022 si pagavano 65 euro, quest’anno 95 euro, e quindi l’aumento è del 45%. Pertanto molte famiglie malgrado le necessità hanno scelto di rinunciare ad un servizio essenziale presente nelle scuole cittadine da ben 11 anni. Ci risulta che il servizio all’Isc Nord e all’Isc Sud non verrà nemmeno attivato per mancanza di iscritti, mentre all’Isc Centro gli iscritti sono in fortissimo calo rispetto agli anni precedenti". Il bersaglio del gruppo misto è l’area del sociale, che ha gestito la manifestazione d’interesse con la quale sono stati individuati i soggetti che avrebbero dovuto portare avanti il servizio. "Nonostante l’interrogazione in Consiglio – proseguono i consiglieri - l’assessore Sanguigni, da responsabile del servizio non ha ritenuto di dover dare spiegazioni chiare, né delle evidenti incongruenze del bando, né del metodo utilizzato per le assegnazioni, né tantomeno degli aumenti vertiginosi delle tariffe. Non ha ritenuto nemmeno di convocare alcuna commissione, né prima né dopo l’emissione del bando, la quale chiaramente sarebbe stata l’occasione per un confronto fattivo a tutela delle famiglie". Le stesse famiglie, ricordano Barlocci, De Vecchis e Marchegiani, devono affrontare anche altri aumenti, come quello sulla Tari. Ma c’è anche quello sul trasporto scolastico: questo, nell’arco di tre anni, costerà quasi 500mila euro in più alle casse del comune rivierasco. L’aggravio è dovuto al nuovo calcolo delle tariffe, impostato tramite procedura Suam, che computa i costi del servizio in base al chilometraggio, e non ‘a pacchetto’. Inoltre, dal servizio è stata eliminata, per ora, la tratta che porta i ragazzi della ‘Curzi’ alla palestra di via Togliatti: la novità ha fatto storcere il naso a non poche famiglie di zona. "Queste famiglie – concludono i consiglieri - pagano lo scotto di una coalizione di governo che non tiene in nessuna considerazione i bisogni e le reali necessità dei propri cittadini, dimostrando ancora una volta l’incapacità di gestione del sindaco".

g.d.m.