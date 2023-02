"Niente doppio senso in galleria di giorno" Da domani ripartono i cantieri in autostrada

Nel tratto marchigiano dell’A14, tra Pedaso e San Benedetto, lavori solo di notte e niente doppio senso di marcia in galleria durante il giorno. Si viaggerà su una sola corsia, ma non ci sarà il pericoloso doppio senso. Si tratta di un alleggerimento che nelle Marche è reso possibile grazie alla fase in cui si trovano i lavori nel trenino di gallerie ormai giunti alle battute finali in direzione sud. Cantieri che saranno operativi fino al 19 febbraio. Dunque, archiviato il rischio neve, che ha comportato la sospensione dei lavori sull’Autostrada A14, da domani sui tratti marchigiani e abruzzesi della Bologna-Taranto saranno riattivati i cantieri di ammodernamento per consentire il completamento degli interventi già avviati, così come concordato al tavolo istituzionale tenuto nei giorni scorsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le opere saranno realizzate, laddove possibile, in fascia notturna per minimizzare gli impatti sul traffico.

In particolare, come previsto dal programma dei lavori di ammodernamento della rete condiviso con le Regioni, sul tratto compreso tra Pedaso e San Benedetto, sarà avviata l’ultima fase di adeguamento alle normative europee e nazionali delle gallerie San Basso, Cupra Marittima, Acquarossa, San Cipriano, Castello di Grottammare in direzione sud. In orario diurno (6-22) verrà garantito al traffico l’utilizzo di entrambi i fornici, dove sarà percorribile una corsia per ciascun senso di marcia. Nelle fasce orarie con flussi più intensi potrà essere attivata una corsia supplementare nella direzione di marcia con flusso prevalente. Le attività saranno effettuate in fascia oraria notturna grazie all’installazione di uno scambio di carreggiata.

"Lungo i tratti abruzzesi – fanno sapere da Autostrade – i lavori riprenderanno nella stessa configurazione antecedente la sospensione dei lavori per la gestione delle operazioni antineve, per consentire la conclusione di questa fase del piano. Eventuali variazioni agli interventi attivi, così come la programmazione delle fasi successive previste dal programma dei lavori di ammodernamento, verranno concordate in occasione del prossimo tavolo interregionale sulla programmazione dei cantieri".

Intanto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 febbraio, sarà chiusa la stazione di San Benedetto , in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Grottammare.

Marcello Iezzi