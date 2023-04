Niente orari e premi L’ipotesi per la movida

E se la nuova ordinanza per la gestione della movida non contenesse alcuna indicazione sugli orari di chiusura ed apertura dei locali? È questa l’ipotesi presa in considerazione al civico 124 di Viale De Gasperi, che tra pochi giorni dovrà predisporre un nuovo atto contenente le regole per le attività della riviera. La novità del 2023, oltre al regolamento per la movida, con cui il comune intende sostituire le varie ordinanze, è che durante il periodo estivo i locali potrebbero non essere costretti a rispettare determinate fasce orarie durante la bella stagione. Non tutti i locali, almeno. La misura, infatti, potrebbe risultare fin troppo radicale e trovare il disaccordo di molti residenti che, nelle notti estive, già trovano difficile prendere sonno. In alternativa, quindi, si potrebbe pensare di inserire meccanismi di premialità in termini di orario ai locali che si sono dimostrati virtuosi. Infatti il prerequisito, quale che sia l’entità del premio, è proprio questo: il comune valuterà cosa fare in base a come si sono comportati gli esercenti nei primi appuntamenti dell’anno, vale a dire Pasquetta e i ponti del 25 aprile e del Primo maggio.

In definitiva, comunque, è possibile che la prossima ordinanza non rechi indicazioni sugli orari: un ambito che invece venne fortemente regolamentato dall’ordinanza dello scorso anno, che ai locali di pubblico spettacolo ingiunse di chiudere alle 5, mentre a tutti gli altri esercizi alle 3. Anche l’ordinanza entrata in vigore poche settimane fa non fa caso alle lancette: fino al 6 maggio, in tutta San Benedetto è vietato, dalle 24 alle 6, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comunque denominati e definibili, delimitati o meno. Al tempo stesso non è permessa la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico: questo, sempre nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Regole aggiuntive, quindi, sono previste per il ‘quadrilatero’ delimitato a nord da via Manzoni, ad ovest da viale Marinai d’Italia, a sud dal torrente Albula e ad est dalla Strada Statale 16. All’interno di questo perimetro i pubblici esercizi, i circoli privati e le attività artigianali non possono, dalle 21 alle 6, somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto. Il divieto, in realtà è esteso alle bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine o metallo. Tali attività saranno consentite solo all’interno del locale oppure nelle pertinenze in concessione. Infine, il regolamento vero e proprio per la gestione della movida arriverà dopo l’estate.

Giuseppe Di Marco