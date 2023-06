Niente parco per il Color party, i ragazzi: "L’ennesima porta in faccia"

"L’ennesima porta in faccia". E’ polemica, a Comunanza, tra il Movimento Giovanile e il sindaco Alvaro Cesaroni a causa della mancata concessione del parco cittadino per lo svolgimento del ‘Color Party 2023’, uno tra gli appuntamenti più attesi dai ragazzi del territorio in questa stagione estiva. La motivazione risiederebbe nei lavori di riqualificazione effettuati nel parco, ma l’associazione non ci sta. "Ci è stato detto che non è ammissibile rovinare il parco appena rifatto, ma noi ci teniamo a dire innanzitutto che non risultano danni a strutture o parchi pubblici in seguito ad eventi del Movimento Giovanile – scrivono i ragazzi –. Inoltre, vista la titubanza dell’amministrazione nel concederci il posto, precisiamo che ci saremmo impegnati a riparare, ovviamente a nostro carico, qualsiasi danno. Non possiamo negare che ci sono stati proposti altri luoghi, ma nulla che rispetti le nostre esigenze, luoghi isolati e per niente visibili, cosa che rovinerebbe totalmente la nostra festa. Non possiamo fare a meno di pensare che tutto ciò è basato su una privazione insensata. Purtroppo, oggi muore un altro tentativo del Movimento Giovanile di creare occasioni di festa, socializzazione e attrazione per il nostro paese. Speriamo che prima o poi qualcuno si metta una mano sulla coscienza e decida di lasciare un po’ di spazio ai giovani, ne abbiamo bisogno". Immediata la replica del sindaco Cesaroni. "Il parco è in fase di ristrutturazione e non è stato ritenuto idoneo per la tipologia della festa – precisa il primo cittadino –. Però è stato proposto l’utilizzo di un’area già attrezzata per concerti estivi. Il tutto gratuitamente, su offerta di ‘Comunanza Eventi’. Ma qui emerge un tema di fondo molto più grave e complesso che interessa una società intera che marcia smarrita verso un orizzonte confuso e mossa da individualismi sfrenati. Ragazzi, immergetevi un pochino di più nella realtà che vi circonda. Noi siamo a vostra disposizione a fare il possibile per aiutarvi con le risorse umane e materiali disponibili, consapevoli che il futuro siete voi – conclude il sindaco -. Organizziamo insieme il ‘Color Day’ nella zona degli impianti sportivi". Un appello, però, che al momento non sarebbe stato gradito dai ragazzi del Movimento Giovanile di Comunanza.

Matteo Porfiri