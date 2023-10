Niente più sacchetti, altra polemica sui rifiuti

"Le tasse sui rifiuti aumentano ed i servizi diminuiscono - afferma un nostro lettore – Adesso la Picenambiente ha anche smesso di consegnare agli utenti che dispongono di mastelli per la differenziata, i sacchetti colorati, giallo per la carta e azzurro per la plastica. Tutto è all’insegna del risparmio a danno del cittadino. Il sacchetto è indispensabile per custodire carta e plastica nello stesso mastello senza sporcarlo e senza doverlo lavare a ogni utilizzo, con risparmio di tempo e, soprattutto, di acqua. Solo una parte di cittadini ha alloggi grandi per tenere in casa tre mastelli e un contenitore per l’umido, per cui i sacchetti sono utili anche per conferire direttamente in strada le materie differenziate". In effetti all’Ecosportello presso il Comune, oltre alle informazioni, vengono distribuiti solo i sacchetti per l’umido e quelli colorati per i nuclei familiari non serviti da mastello. "Il Comune – afferma il lettore – a questo punto dovrebbe intervenire a garanzia del cittadino e pretendere che il servizi all’utente sia completo ed efficiente. All’Ufficio preposto, presso il Comune, mi è stato risposto che al posto dei sacchetti gialli e azzurri possiamo utilizzare quelli della spesa. Ho anche chiamato la sede di Picenambiente e l’addetto mi ha risposto che ogni giorno riceve molte telefonate di questo genere e che i sacchetti colorati non vengono più acquistati dall’azienda per cui ci dobbiamo arrangiare con quelli che portiamo a casa, dei supermercati e negozi vari. Il Comune dov’è?".