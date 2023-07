Niente ’Porco Festival’ Pro Loco e Comune di nuovo ai ferri corti

Il ‘Porco Festival’ di Rotella salta per il quinto anno consecutivo. Era tutto pronto, invece l’evento non si farà. Nemmeno stavolta. E a perderci, va detto, è tutta la comunità di Rotella, visto che storicamente alla kermesse partecipavano migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del centro Italia. "Il ‘Porco Festival’ che l’amministrazione è disposta ad autorizzare non ha nulla a che vedere con quello che abbiamo costruito nel corso di quindici edizioni – spiega Gianluca Egidi, presidente della Pro Loco -. Bensì sarebbe un festival ridimensionato, una ‘normale sagra’ che si possa fare senza disturbare. L’idea di fare un giorno in più non viene vista come un’opportunità da sfruttare ma come un pericolo da disinnescare perché potrebbe venire troppa gente. La strada provinciale dove mettevamo il faccione del ‘porco’ deve rimanere aperta anche durante la manifestazione per consentire il normale traffico veicolare. Il ‘Porco Garden’, semplicemente, non deve esistere. Ogni richiesta in tal senso è stata negata. Ci siamo esposti pubblicizzando un ritorno della manifestazione – conclude Egidi -, abbiamo sostenuto delle spese e amiamo questa manifestazione. Dire che no, non ci saremo, è l’ultima cosa che avremmo voluto fare". Pronta la replica del sindaco Giovanni Borraccini. "Abbiamo appreso dai social la notizia dell’annullamento del ‘Porco Festival’ – rivela il primo cittadino -. Una situazione già vissuta nel 2019, quando la Pro Loco stessa aveva già annullato la manifestazione, in disaccordo sulla appena confermata amministrazione comunale che, alla guida di Rotella dal 2014, non ha mai impedito lo svolgimento del festival. Ed anche quest’anno l’amministrazione ha lavorato per la realizzazione dell’evento, concedendo in tempi rapidissimi tutte le aree a disposizione, cercando di conciliare al meglio i disagi dei cantieri e la necessità di garantire, oltre alla riuscita della manifestazione, anche la sicurezza e l’incolumità pubblica. Riteniamo auspicabile un netto ricambio generazionale della dirigenza della Pro Loco. E’ ora di dare modo a persone nuove di portare nuove idee, con la dovuta sensibilità alla sicurezza ed il rispetto delle regole. Anzi, proprio per venire incontro alle esigenze degli organizzatori, abbiamo rinviato l’inizio dei lavori di ristrutturazione al Dancing Oasi e proposto soluzioni alternative come il campo sportivo".

Matteo Porfiri