Niente sottopasso al parco Ristori. Troppi i sei milioni necessari

Dietrofront sul sottopasso al parco ‘Ristori’: la realizzazione di un tragitto ciclopedonale a nord di via Mare, che era stata presa in considerazione dall’amministrazione comunale, ora parrebbe del tutto naufragata per via dei costi. Per concretizzare un’iniziativa del genere, secondo recenti stime, sarebbero necessari fino a 6 milioni di euro: molto di più rispetto a quanto preventivato qualche anno fa, quando si pensò che per risolvere il nodo viabilità a Porto d’Ascoli sarebbe stato necessario anche solo 1 milione. Doccia gelata per Viale De Gasperi che, conti alla mano, si trova di fronte ad un’opera tutt’altro facile da mettere in cantiere, viste le cifre in ballo. L’idea quindi è di creare un asse strategico fra comune, Ferrovie dello Stato e il Ministero delle Infrastrutture, al quale verrebbe presentato un progetto per il rifacimento del sottopassaggio esistente, eventualmente elaborato dal Gruppo Fs. Anche questa sarebbe una strada tutta in salita, visto che per eliminare il setto centrale ed allargare la carreggiata ci vorrebbero tra i 10 e i 12 milioni. Oltretutto il restyling dell’attuale infrastruttura presenta un problema tecnico non indifferente: per aprire il cantiere sarebbe necessario interdire o almeno limitare fortemente il traffico sui quattro binari che percorrono la ferrovia adriatica. Ostacolo che potrebbe essere aggirato prevedendo lavori solo nelle ore notturne, in modo da generare un impatto minimo sulla viabilità ferrata. L’amministrazione tuttavia sembra essersi indirizzata verso quest’ultima opzione, abbandonando definitivamente l’idea del bypass al parco Ristori. A testimoniarlo c’è l’incontro di inizio novembre fra San Benedetto e Gruppo Fs, al quale hanno preso parte anche la senatrice Lucia Albano, il consigliere regionale Andrea Assenti: un confronto giudicato "proficuo" dal sindaco Antonio Spazzafumo, che ha ricordato come il percorso debba seguire diversi step, nonostante l’intenzione di far inserire il progetto nella programmazione dei lavori Fs. Quel che è certo è che Porto d’Ascoli non ne può più.

A inizio autunno fu lo stesso Elio Core, presidente del comitato, a ribadire che il sottopasso di via Mare "non riesce a svilupparsi a causa di questa struttura obsoleta, stretta, buia e poco illuminata con pericolo di furti e aggressioni. Ora è giunto il tempo di dire basta alle promesse politiche delle varie amministrazioni che si sono succedute in 60 anni dalla realizzazione del sottopasso, sempre disattese e rinnovate ad ogni tornata elettorale".

Giuseppe Di Marco