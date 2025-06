Niente Tari per chi apre a Roccafluvione

Niente Tari, per tre anni, a chi deciderà di aprire una nuova attività commerciale a Roccafluvione. L’annuncio è stato fatto dal sindaco Emiliano Sciamanna, in occasione dell’incontro pubblico promosso a un anno dalla sua elezione alla guida dell’amministrazione. "Il provvedimento – ha spiegato Sciamanna – è stato pensato come possibile motivo di rilancio del tessuto economico di un territorio che, negli ultimi anni, ha visto la chiusura di troppe saracinesche e che ci obbliga a vagliare ogni possibile soluzione in grado di rallentare l’emorragia di Partite Iva". Tanti i temi trattati nel corso della serata: politiche sociali, opere pubbliche, sport, turismo e ambiente, attività culturali e tempo libero, agricoltura, imprese e artigianato. Un racconto fatto direttamente dai consiglieri che ha riguardato le progettualità vecchie e nuove, le numerose iniziative messe in campo in questo primo anno amministrativo e soprattutto le grandi difficoltà affrontate e da affrontare ogni giorno per raggiungere al meglio tutti gli obiettivi. "Una sfida forte – ha proseguito il vicesindaco Vanessa Angelini –, a contrasto delle enormi difficoltà per tutta l’area interna montana che, mai come adesso, soffre il calo demografico e la mancanza di certezze soprattutto per i giovani e le fasce più deboli". Una serata di grandi ringraziamenti a tutti i cittadini di Roccafluvione, specialmente quelli impegnati nel volontariato e nell’associazionismo, agli amici e le amiche di sempre, ai sostenitori e sostenitrici laboriosi nel fare comunità, convinti che la coesione sociale e la collaborazione saranno fondamentali per il presente e il futuro del territorio.

Matteo Porfiri