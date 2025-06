Nipote mette in fuga il truffatore. Nonnina si salva

Una nuova truffa, con la solita storia del figlio rimasto coinvolto in un grave incidente, stava per andare a segno nella città di Grottammare ai danni di una donna che risiede in via XXV Aprile. Fortuna l’arrivo improvviso del nipote che ha cacciato di casa il delinquente che stava per ritirare una discreta somma di denaro. Procediamo per ordine. La donna era stata agganciata dai truffatori con una telefonata sull’apparecchio di casa e poi anche su quello cellulare, evidentemente per rendere ancora più credibile la vicenda del familiare che si trovava in difficoltà dopo aver causato un grave incidente stradale e che richiedeva del denaro per tirarlo fuori dai guai. Insomma la solita storia che, nonostante fosse vecchia come il cucco, continua a funzionare. La donna ha aperto la porta per far entrare l’uomo che avrebbe dovuto ritirare il denaro e la stessa era già pronta a consegnare al giovane tutti suoi risparmi per risolvere un problema che riguardava la sua famiglia. In quel preciso istante, però, è arrivato il nipote che ha salvato la nonna dalla truffa. Il malvivente, vistosi scoperto, ha lasciato tutto e se n’è andato facendo perdere le sue tracce. Sarebbe stata una buona occasione per farlo bloccare dai carabinieri che stanno cercando la banda autrice di numerosi colpi a Grottammare e località limitrofe. Forse colto di sorpresa anche il nipote della donna, non ha avuto la prontezza di chiamare subito le forze dell’ordine o di procurare elementi necessari all’identificazione del delinquente.

ma. ie.