Nippo Day, 15^ edizione e omaggio a Guido Paci

Prende il via oggi la quindicesima edizione del Nippo Day l’ormai tradizionale raduno nazionale di moto giapponesi Anni ’70. La nuova sede di Piane di Montegiorgio ospiterà oggi, dalle 8,30, il ritrovo in piazza stazione per l’iscrizione, i saluti e le indicazioni sul percorso turistico. La seconda fase si svolgerà domani quando il moto club "Guido Paci", in occasione del 40° anniversario della morte del campione a Imola il 10 aprile 1983, renderà omaggio al motociclista con una speciale manifestazione in suo onore.