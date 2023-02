"No a classi pollaio, più deroghe per le scuole del cratere sismico"

Sono 400 le scuole nel cratere sismico, di cui 206 solo nelle Marche, da ripristinare. Di queste 400, 90 si trovano in provincia di Macerata, 68 in quella di Ascoli, 10 ad Ancona e 38 a Fermo, e i lavori sono stati conclusi solo in 19 plessi scolastici. A dirlo è il commissario per la ricostruzione, Guido Castelli, presente ieri a Matelica in occasione del confronto organizzato dalla Regione per parlare della rete scolastica delle aree interne del cratere. Castelli ha anche annunciato una riforma strategica nella funzione commissariale, ovvero l’aggiunta di una delega come commissario anche alla ‘riparazione’ del tessuto connettivo delle comunità colpite dal terremoto. "Una sfida importante – dice il senatore – che conferma l’attenzione del Governo verso queste aree per cercare di rivitalizzarle mantenendo i servizi essenziali: lavoro, scuola, trasporti, sanità".

All’incontro di ieri era presente anche la Provincia di Ascoli con la consigliera provinciale Bottiglieri che ha presentato un documento a firma del presidente della Provincia Loggi, del vice presidente Borraccini e del consigliere Novelli, consegnato poi alla sottosegretaria di Stato al Ministero dell’istruzione, Paola Frassinetti, e ad Acquaroli. Nel documento – si legge - "si evidenzia la situazione di disagio vissuta da sei anni dai comuni del cratere sismico costretti a fare i conti con le maglie strette della normativa sul dimensionamento scolastico. Provvedimenti che aggravano ulteriormente le condizioni delle zone montane, già sottoposte a processi di spopolamento dovuti al depauperamento dei servizi essenziali come l’istruzione. Le deroghe introdotte in questi anni a livello governativo per la costituzione delle classi con numeri inferiori a quelli stabiliti dalla legge se, da una parte, non sempre sono state sufficienti a tamponare situazioni penalizzanti, dall’altra hanno visto una applicazione inadeguata da parte dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche. Inoltre, in fase di programmazione della rete scolastica, sono stati utilizzati criteri di analisi delle esigenze del territorio inadeguati, come la distanza chilometrica tra il centro del comune e i vari plessi, senza tenere conto di una molteplicità di variabili come la presenza di residenti nelle frazioni, con il risultato di assegnare classi insufficienti o troppo affollate. A settembre la Provincia e i Comuni dovranno programmare la rete per l’anno 2024-25 con i criteri per la riorganizzazione del sistema scolastico previsti nel Pnrr ed approvati con la Legge di Bilancio 2023, e ancora una volta, dovranno farlo senza la certezza di deroghe per i comuni dell’area sisma, valide, ad oggi, solo per l’anno scolastico 2023-24. E’ necessario un provvedimento legislativo che dia sicurezza e stabilità nella programmazione della rete scolastica per un periodo sufficiente ad ultimare la ricostruzione".

Lorenza Cappelli