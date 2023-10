"No al ripetitore di Montesecco". I residenti pronti a dare battaglia

Eccola la ’Torre Eiffel’ che preoccupa gli abitanti del quartiere Montesecco, in particolare quelli che abitano a poche decine di metri di distanza. Per l’Arpam è tutto in regola, sotto il profilo dei campi elettromagnetici, ma i residenti parlano anche di scempio paesaggistico, di delocalizzazione del mega traliccio spostato più vicino alle case. "Per quanto riguarda l’intensità delle radiazioni abbiamo disposto la misurazione che sarà eseguita nelle prossime ore da un tecnico privato direttamente nelle nostre case e loro pertinenze, per fare un confronto quando tutti i ripetitori saranno concentrati sull’unica torre – afferma un residente – Intanto abbiamo dato mandato ad un legale per disporre un eventuale ricorso al Tar delle Marche, poiché nonostante i tentativi di incontrare il legale rappresentante della società proprietaria del terreno confinante, per avere un confronto chiarificatore, non siamo stati mai interpellati. Noi subiamo anche un danno economico, poiché le nostre abitazioni, in caso di vendita, non saranno più appetibili e il loro prezzo è destinato a crollare per la presenza della torre con i ripetitori".

Per l’Arpam i valori rilevati sono nella norma. "I campi elettromagnetici rientrano nei limiti nazionali, che sono di 6 Voltmetro, ancora più restrittivi rispetto a quelli europei – ci informa il tecnico che si occupa del settore radiazioni - A Montesecco sono inferiori a quelli nazionali e una volta raccolti tutti i ripetitori sulla torre, la situazione dovrebbe migliorare. Noi abbiamo eseguito i rilievi ed elaborato i dati, prima di esprimere un parere favorevole. In realtà quando il lavoro sarà ultimato dovremmo trovare valori ancora più bassi". L’Arpam non ha fornito numeri, ma bene informati nel Comune, parlano di 4 Voltmetro attuali, che diventeranno inferiori a 2 Voltmetro una volta spostati sulla sommità della torre.

Marcello Iezzi