No alla guerra, striscione sul municipio

Sale l’onda che ripudia la guerra. Sono oltre 300 i Comuni che hanno aderito alla campagna R1PUD1A di Emergency per riaffermare l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: "l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Anche il comune di Castel di Lama ha voluto dare il suo contributo, dopo l’adesione alla campagna nei giorni scorsi è stato affisso uno striscione sul palazzo comunale con su scritto: ‘Ripudia’, si tratta di un messaggio forte, che arriva da tantissime città italiane. Un attacco alla retorica dell’inevitabilità della guerra e al riarmo: partecipano alla campagna centri come Roma, Napoli, Bologna, Catanzaro, Reggio Emilia, Cosenza, Modena, Livorno, Rimini, Bari, Parma, Teramo, Lecco, Ravenna. Anche il comune di Castel di Lama ha voluto esserci

m.g.l.