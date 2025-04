"No alla secondaria di quattro anni"

Valutando i pro e i contro della sperimentazione proposta, il mio giudizio complessivo è negativo. In particolare, per quanto attiene alla riduzione del percorso della secondaria di secondo grado a 4 anni, non ritengo che un passaggio più rapido dalla scuola al mondo del lavoro o dell’università sia un bene per i nostri studenti. E lo dico non perché penso sia un problema riorganizzare la didattica, ma perché credo che i cinque anni di scuola superiore siano fondamentali per la costruzione della personalità di un ragazzo e per far emergere la complessità dei suoi aspetti caratteriali. Si tratta, a mio avviso, di tempi necessari al processo di crescita, alla scoperta progressiva del sé e delle relazioni con i docenti e con i compagni.