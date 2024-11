No alla sosta selvaggia. Maria Intervineas, interventi in arrivo

Via alle operazioni per ridisegnare viabilità in centro storico e non solo, posti auto e soprattutto contrastare la sosta selvaggia che spesso prende il sopravvento in alcune zone nevralgiche del centro storico. In attesa della piena attuazione delle modifiche introdotte dal nuovo piano esecutivo del traffico, negli ultimi giorni hanno preso ufficialmente il via gli interventi che stanno riguardando piazza Santa Maria Intervineas. Questa una delle due piazze, insieme a quella di Sant’Agostino, dove l’Arengo ha deciso di intervenire con fermezza per mettere mano al caos che spesso si crea nel corso della giornata, rendendo poco vivibile il cuore cittadino. Attraverso due ordinanze l’amministrazione comunale regolerà la situazione relativa ad entrambi i casi. A piazza Santa Maria Intervineas si procederà alla revoca del traffico limitato. Qui verrà introdotto il doppio senso di marcia. Per chi proviene da Lungotronto Bartolomei non sarà possibile proseguire dritto con l’introduzione della strada senza uscita, bensì consentendo di svoltare sulla piazza. Contestualmente a tale provvedimento si aggiungerà il divieto di sosta e di fermata sul lato sud della piazza tra la stessa e gli stalli di sosta riservati ai motocicli (lato nord). Infine sul lato sud-ovest saranno inseriti due stalli riservati per persone che vivono in condizioni di disabilità. Lo stesso discorso vale per piazza Sant’Agostino dove nel corso degli ultimi mesi abbiamo potuto vedere installato il cantiere per i lavori riguardanti la scuola.

Dinanzi alla chiesa, nello specifico attorno al sagrato, e in molti altri angoli spesso in molti hanno preso d’assalto gli presenti soprattutto durante l’orario di pranzo all’uscita degli studenti e nelle ore serali. Nel gennaio del nuovo anno si metterà subito mano alla prima fase della nuova regolamentazione di corso Mazzini che prevede la limitazione della circolazione ai soli veicoli autorizzati nella fascia oraria 20.30-7.30 nei giorni feriali e 0-24 in quelli festivi. La sosta riservata ai residenti invece riguarderà di tutti gli stalli ricompresi all’interno della ztl nelle fasce orarie di attivazione della stessa e la nuova istituzione di 15 stalli di sosta a tempo nelle vicinanze con l’istituzione di un senso unico in via Trebbiani. A seguire sarà la volta di corso Trento e Trieste la cui realizzazione avverrà entro il dicembre 2025. Tra le novità ci sarà anche lo spostamento dei posti auto a pagamento sul lato sud di Lungotronto Bartolomei.

