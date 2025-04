"No alle scorciatoie per l’insegnamento"

La possibilità di garantire continuità al docente di sostegno su richiesta delle famiglie è irrealizzabile: creerebbe disparità, ricorsi e ritardi nelle assegnazioni, danneggiando gli alunni con disabilità. La continuità si garantisce con assunzioni su organico di diritto e sedi vicine. È grave anche il via libera ai percorsi agevolati per il sostegno, destinati a chi ha titoli esteri o tre anni di servizio: percorsi online, senza tirocinio diretto, a costi ridotti. Si tratta di sanatorie che penalizzano chi ha affrontato Tfa impegnativi, selettivi e costosi. Il rischio è formare docenti meno preparati, che vedono il sostegno solo come via d’accesso alla scuola. Accettare scorciatoie è offensivo.