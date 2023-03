"No alle varianti sull’area Brancadoro"

No alle varianti e alla nuova edificazione, piuttosto si approvino eventuali interventi di salvaguardia del verde: è così che si può sintetizzare la mozione presentata da Cambia San Benedetto sull’utilizzo dell’area Brancadoro. L’appezzamento di circa 20 ettari, a metà gennaio, veniva acquistato dal gruppo Rapullino per poco più di 2 milioni: gli imprenditori però non hanno ancora svelato le proprie intenzioni su questo lotto. Per gli ambientalisti di sinistra, comunque, sarà l’amministrazione comunale a giocare un ruolo fondamentale, perché qualsiasi progetto sarà sottoposto al vaglio dell’ente e confrontato con le disposizioni del piano regolatore. Cosa dice, nel dettaglio, la mozione? Essa impegnerebbe sindaco e giunta a non approvare varianti urbanistiche e non adottare qualsiasi altro strumento di pianificazione urbanistica che comportino maggiore edificabilità, aumenti di volumetrie e ulteriore consumo di suolo. In secondo luogo, l’atto propone l’approvazione di eventuali interventi attuativi conformi alle attuali previsioni del piano regolatore, ma subordinati alla condizione che gli stessi non comportino impermeabilizzazione e sigillatura del suolo utilizzato. Il documento è stato messo a disposizione dell’intero consiglio comunale. "La nostra attenzione si rivolge ai consiglieri del centrosinistra ma ben accogliamo il supporto di chiunque – dice Luca Spadoni – Il punto non è solo evitare l’edificazione: la preservazione delle aree verdi così come sono è già uno standard, perché la terra ha una funzione di mitigazione del clima. Questa è una scelta politica, perché sono le amministrazioni comunali che governano concretamente il territorio. Preveniamo l’obiezione che sicuramente ci verrà mossa, ovvero che giuridicamente non è possibile non approvare un progetto conforme al piano regolatore. Non è vero: il comune deve valutare l’opportunità di approvare o meno un determinato piano". "In campagna elettorale Spazzafumo aveva parlato della Brancadoro, aprendo alla possibilità di acquistare l’area, per l’importanza della stessa – aggiunge Matteo Cicconi - ora mi pare si trovi in difficoltà rispetto a questo tema". Chi potrà sposare l’iniziativa? "Speriamo nell’accoglimento da parte dei consiglieri di centrosinistra – aggiunge Giorgio Mancini – ma anche ex elementi di maggioranza o della maggioranza stessa potrebbero essere d’accordo con noi". In altre parole, ad entrare in gioco potrebbero essere anche Luciana Barlocci e Umberto Pasquali.