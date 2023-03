No del Coni alla piscina esterna Così è stato bocciato il progetto

Semaforo rosso del Coni per la piscina esterna. Il comitato olimpico ha dato parere sfavorevole all’istanza di rifacimento della vasca scoperta, opera per la quale il comune ha richiesto 1 milione di euro al bando Pnrr ‘Sport e periferie’. La verità sull’impianto natatorio è emersa per interessamento della consigliera Luciana Barlocci, che già nell’ultimo consiglio comunale ha esposto lo stato dell’arte su questo lavoro, ricordando come i documenti relativi alla vicenda le siano stati forniti con notevole ritardo. La commissione impianti sportivi, lo scorso 25 gennaio, ha affermato che l’impianto oggetto dell’istanza non soddisfa i criteri di funzionalità sportiva e di sicurezza. Nello specifico, il Coni sottolinea come nel polo sportivo non siano state incluse due unità spogliatoio riservate agli istruttori e ai giudici, e come alcuni percorsi negli spogliatoi non siano stati adeguatamente differenziati. Nel diniego viene inoltre rilevato come i presidi di bonifica siano stati posizionati prima dell’accesso al vano scala.

E ancora: si parla di servizi igienici privi di antibagno, di ubicazione non agevole del locale di primo soccorso, di un numero inferiore di rampe di uscita nella vasca baby. Inoltre si nota come le sezioni del progetto presentato non siano ‘definitivo’ e non risulta chiaro, al Coni, quali siano le attività sportive previste per la vasca esterna. Il parere, va detto, rappresenta una valutazione prettamente tecnica, e non corrisponde al diniego del finanziamento, ma parliamo comunque di un macigno che si è abbattuto sul civico 124 di Viale De Gasperi, il quale è stato messo nella condizione di dover inviare tutto una seconda volta al ministero. Al momento, va detto, il Dipartimento per lo Sport non ha ancora emanato la lista completa dei beneficiari del finanziamento, cosa che impedisce di definire con certezza il plateau degli esclusi. Resta il fatto che un parere del genere, per un’amministrazione pubblica, rappresenta un pessimo segno in vista dell’esito finale. L’ente rivierasco, in fatto di lavori pubblici, non se la sta passando affatto bene. Il finanziamento per la vasca esterna, verosimilmente, potrebbe considerarsi già perso, mentre gli uffici stanno cercando con enorme difficoltà di chiudere il cerchio attorno al Ballarin, di cui si attende il progetto esecutivo: va ricordato che questo deve essere appaltato entro fine giugno. C’è poi il lungomare e piazza Montebello, che slitteranno a data da destinarsi. Su queste opere si gioca la credibilità stessa dell’amministrazione Spazzafumo.

Giuseppe Di Marco