‘No Other Land’ al cinema Margherita mercoledì sera

Tra coloro che seguono in questi giorni gli accordi di pace tra Israele e Hamas, felici per la tregua ma preoccupati per il futuro della Cisgiordania, ci sono i registi di ‘No Other Land’, il documentario diretto da un collettivo di autori israeliani e palestinesi. Il film racconta degli accadimenti a Masafer Yatta (Cisgiordania), una comunità rurale composta da venti villaggi già presenti sulle mappe del 1945, prima della fondazione dello Stato di Israele. Dal 1980, l’area è stata dichiarata dall’esercito israeliano "zona di addestramento militare chiusa" e subisce continui sfollamenti. Dicono gli autori: "La gente di Gaza merita di smettere di essere massacrata, così come gli ostaggi israeliani brutalmente trattenuti meritano di essere liberati". Il film, che figura nella cinquina dei documentari candidati all’Oscar, è già stato premiato come Miglior Film Europeo agli Efa e al Festival di Berlino. Un documentario importante al quale il cinema Margherita di Cupra dedica un evento speciale mercoledì 19 febbraio alle 21,15. L’evento è stato organizzato insieme a diverse associazioni: Amnesty International, Azione Cattolica Diocesana, Fondazione Caritas San Benedetto Ets, Comunità Volontari nel Mondo.