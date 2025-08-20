Nohuan Tourè sconta il primo turno di squalifica

In occasione di Samb-Bra, valida per la prima giornata del campionato di Serie C, è stato designato come arbitro Gianluca Guitaldi di Rimini. Sarà coadiuvato dal primo assistente Tommaso Mambelli di Cesena e dal secondo Paolo Di Carlo di Pescara. Quarto uomo ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata. Il match è in programma venerdì con fischio d’inizio alle ore 21.15.

Palladini dovrà fare a meno dello squalificato Nohuan Tourè che deve scontare i due turni rimediati con la maglia del Teramo nel match play off con L’Aquila. Domani classica seduta di rifinitura al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo. La società sta valutando l’opportunità di fare allenare i rossoblù a porte chiuse.

Il Bra di Fabio Nisticò è uscito sconfitto in Coppa Italia per 2-1 ad Arezzo. Era addirittura passata in vantaggio con una rete di Sinani con la formazione toscana, una delle favorite per la vittoria finale, che è comunque riuscita a ribaltare il punteggio prima dell’intervallo con le reti di Mawuli e Chierico.