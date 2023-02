"Noi, abbandonati tra la neve" La polemica dello chef stellato

La ‘Stella Michelin’ assegnata con pieno merito allo Chef Enrico Mazzaroni con il suo ristorante ‘Il Tiglio’ a Isola San Biagio, dopo anni e anni al servizio del territorio, non ha migliorato la situazione della viabilità a Montemonaco. La nevicata arrivata l’altra notte, peraltro annunciata da giorni, non ha trovato pronti i mezzi della Provincia per l’immediata pulizia della strada provinciale 237 che da Comunanza e da Ascoli arriva proprio a Montemonaco. Il manto stradale infatti in pochi minuti è stato ricoperto dalla neve creando parecchi disagi anche a chi era attrezzato con pneumatici invernali. Nessuno spazzaneve in azione, nessun spargisale, nessuna operazione di messa in sicurezza della strada, tanto che gli ospiti del ‘Tiglio’ sono dovuti tornare a casa procedendo con le auto a passo d’uomo e con il rischio di finire fuoristrada a causa del ghiaccio. "La neve dovrebbe essere un opportunità non un problema per la nostra popolazione – ha scritto sdegnato lo Chef Enrico Mazzaroni sui social – Dalla prima stella della Provincia parte quindi un sentito ringraziamento al presidente della Provincia di Ascoli e a chi si dovrebbe occupare delle strade, per averci causato anche questa volta infiniti problemi. Vi lascio pensare al disagio che ogni volta siamo costretti a subire. Immaginate di essere un cliente che deve tornare a casa con queste strade. La foto che ho scattato davanti al ‘Tiglio’ d’altronde è eloquente".

Valerio Rosa