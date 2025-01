"Noi all’Elefantentreffen"

Due ascolani parteciperanno all’Elefantentreffen, il più grande raduno motociclistico invernale del mondo. L’evento si svolge ogni anno, dal 1956, in Germania e l’edizione 2025 andrà in scena dal 31 gennaio al 2 febbraio in Baviera. Negli anni Sessanta l’iniziativa veniva organizzata al Nurburgring, poi per qualche tempo ci si spostò a Salisburgo per arrivare a Thurmansbang, nella foresta bavarese di Loh, tra neve e ghiaccio. Chi ama le avventure in moto, sicuramente, conosce l’Elefantentreffen ma in pochi hanno il coraggio di partecipare a una manifestazione riservata davvero ai più duri.

Protagonisti di tale esperienza, dunque, saranno gli ascolani Donatella Ciotti (conosciuta da tutti come Suzukina) e Edoardo Costantini. La prima in sella alla Suzuki 650 Sv, il secondo con la Moto Guzzi V11 Sport. Circa mille chilometri nel viaggio di andata, altrettanti nel ritorno: tutto in poco più di 48 ore. Una vera e propria impresa, dunque, soprattutto considerando il fatto che le condizioni saranno estreme. E’ infatti obbligatorio arrivare in moto e dormire in tenda a temperature rigidissime.

"Chiaramente bisogna attrezzarsi nel modo giusto – spiega ‘Suzukina’ –. Si può avere con sé solo ciò che può essere trasportato con la moto o con il rimorchio, quindi sono vietatissime auto o camion a supporto dei partecipanti. L’area viene delimitata con una recinzione e non sono tollerate tende di grandi dimensioni. Se si è fortunati si trova un posto in mezzo al fango, se invece lo si è meno si dorme sulla neve o sul ghiaccio. Partiremo la mattina alle 5 e non vedo l’ora".

Matteo Porfiri