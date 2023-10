"Noi, assediati dalla sporcizia dei piccioni"

Non sanno più a che santo votarsi gli abitanti di via Manara, a San Benedetto, che vivono assediati dai piccioni nelle palazzine di edilizia popolare a ridosso del centro commerciale Smeraldo. Marciapiedi inondati di escrementi di piccioni e bidoni della raccolta differenziata ricoperti di guano. Una situazione invivibile che i residenti portano a conoscenza della Picenambiente e dell’Amministrazione comunale affinché siano adottati provvedimenti per scongiurare possibili malattie e infezioni, ma anche per una maggiore dignità degli abitanti della zona costretti ogni volta a toccare e a calpestare gli escrementi dei volatili, passando lungo il marciapiede e la stradina che separa due palazzine. "Pago 200 euro di Tari ogni anno, vivo in un piccolo alloggio senza balcone, con quattro contenitori in casa per la raccolta differenziata e quando esco devo attraversare il terreno minato. Nessuno pensa a noi, per esempio a spostare i bidoni in un’altra area dopo averli sanificati, oppure a mettere una tettoia. Non so cosa possa fare il Comune per liberarci dai piccioni e da questo sfacelo in cui siamo costretti a vivere". E’ un appello, accorato quello dei residenti di via Manara.