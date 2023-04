"Noi, da anni nelle Sae con tanti disagi"

Molte famiglie arquatane sono già rientrate a casa nei mesi scorsi, soprattutto quelle che avevano la propria abitazione nelle frazioni non perimetrate, ovvero quelle zone in cui la ricostruzione è riuscita a procedere più velocemente. Nelle frazioni perimetrate, invece, i tempi burocratici sono necessariamente diversi e tante persone sono ancora costrette a vivere nelle casette, quando ormai sono trascorsi quasi sette anni dal terremoto del 24 agosto 2016. Tra loro c’è un po’ di amarezza, perché inizialmente ci si aspettava una maggior celerità per il ritorno alla normalità, soprattutto viste le promesse fatte dai vari commissari precedenti e dai Governi che si sono succeduti alla guida del paese. Ma, mai come ora, non manca l’ottimismo, visto che le pratiche di ricostruzione hanno subito un’importante accelerazione. "Fino ad ora, bisogna essere sinceri, è stato fatto molto poco – conferma Antonio Filotei, che vive in una casetta da sessanta metri quadri insieme alla sua famiglia composta da quattro persone –. Però, da qualche tempo, devo ammettere che il commissario Castelli si è adoperato per snellire le procedure e ci ha trasmesso un po’ di speranza. Questo ci fa guardare al futuro con un briciolo di buonumore, perché siamo davvero stanchi di vivere nelle Sae. I disagi, che affrontiamo quotidianamente, sono molti: dal freddo alla muffa. Io non vedo l’ora di tornare nella mia casa di Pescara e sono in attesa della presentazione del progetto". Dello stesso parere anche Alessandro Petrucci. "La vita nelle casette è complicata – conferma il macellaio arquatano –. Noi viviamo in cinque in una casa da sessanta metri quadri e ci adattiamo. D’altronde, sin dal giorno del terremoto non abbiamo mai mollato. Anche mio fratello e mia madre vivono nelle Sae e siamo consapevoli del fatto che la nostra abitazione, a Borgo, non verrà ricostruita a breve".