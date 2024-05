"Noi da mesi senza linea telefonica"

La linea telefonica non funziona ormai da quasi due mesi e, da questo punto di vista, gli abitanti di via Garibaldi sono rimasti completamente isolati. E’ il disservizio vissuto, da fine marzo, da alcuni residenti di Acquasanta. Uno di loro si è rivolto al Carlino, nella speranza che da parte del gruppo Tim possa essere trovata la soluzione al problema. "E’ una vergogna – spiega il lettore –. Ritengo assurdo che per un periodo così lungo non venga risolto il disservizio. Io vivo con mia mamma, che ha cento anni e che spesso resta a casa da sola. Di fatto, è isolata. E se, malauguratamente, dovesse accadere qualcosa, non riuscirebbe ad avvisare nessuno, proprio perché non c’è linea telefonica. Così come me, anche altri abitanti della zona hanno ravvisato la stessa problematica. Abbiamo più volte telefonato alla Tim, che gestisce il servizio, per chiedere di intervenire. Ci hanno sempre risposto che lo avrebbe fatto, ma non si è visto mai alcun tecnico".