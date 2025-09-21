"Noi fermi in porto ma l’armatore paga"

I cantieri navali del porto di San Benedetto del Tronto hanno retto l’urto del fermo pesca, nonostante la mole di lavoro concentrata in poche settimane. Tutte le imbarcazioni ferme nello stesso periodo hanno infatti richiesto interventi di manutenzione, creando un carico straordinario. A sottolinearlo è Pietro Ricci, presidente dell’associazione degli operatori portuali, che ha voluto sottolineare come i cantieri abbiano mostrato "una pazienza infinita, riuscendo comunque a garantire il massimo impegno. Un supporto che noi marittimi riconosciamo come fondamentale per affrontare questa fase critica".

Il conto alla rovescia per la ripresa della pesca è ormai partito. Lunedì 29 settembre le barche sambenedettesi torneranno finalmente in mare, dopo settimane di stop forzato. Una ripartenza che arriva in un clima carico di malumori e recriminazioni, con molti operatori che si dicono insoddisfatti delle modalità con cui viene gestito il provvedimento. Le difficoltà non riguardano solo il blocco in sé, ma anche le conseguenze economiche e organizzative che il fermo comporta. Ricci evidenzia che la parte nord dell’Adriatico, dove il fermo era iniziato prima, ha già ripreso le attività e registra un leggero incremento nel pescato. Una condizione che però non sempre trova riscontro nella parte meridionale.

"Vedremo che succede quando lunedì sera torneremo in mare noi, perché a volte tra nord e sud c’è differenza" osserva. Le attese sono alte, ma la prudenza resta d’obbligo. La gestione del lavoro nei prossimi mesi sarà ridotta rispetto ai periodi più intensi. Da lunedì, fino al periodo natalizio, le uscite saranno limitate a tre giorni alla settimana. Una programmazione che mira a bilanciare sforzi e risorse, ma che lascia comunque aperti molti interrogativi.

Il presidente degli operatori portuali sottolinea anche un altro aspetto critico. "Noi a metà settembre abbiamo percepito la busta paga pari a zero ma l’armatore ha comunque dovuto provvedere a versare i contributi per mantenere gli imbarcati. Una condizione che rende evidente lo squilibrio del sistema: i costi continuano a pesare, mentre gli introiti restano fermi. Una dinamica che non può essere sostenuta a lungo senza interventi concreti". A tutto questo si aggiunge il problema dei pagamenti in sospeso. Roma non ha ancora saldato le somme relative ai fermi pesca 2023 e 2024, lasciando gli operatori in attesa.

Emidio Lattanzi