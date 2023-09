"Noi, invasi dal degrado: ora basta"

In via della Stazione a Villa Sant’Antonio di Ascoli è stata segnalata, dai residenti, la presenza di rifiuti abbandonati. Grande l’indignazione da parte dei cittadini alla vista dei rifiuti che stanno rendendo l’area, una discarica a cielo aperto. Oltre a enormi sacchi di spazzatura, contenenti oggetti di ogni tipo, nella zona spesso sono stati rinvenuti anche elettrodomestici vecchi e di grandi dimensioni in disuso, sedie di plastica rotte, giocattoli oramai sfasciati, insomma cumuli di immondizia abbandonata nell’ambiente. I residenti chiedono più attenzione e più pulizia. "Paghiamo tantissime tasse – dichiarano – e pretendiamo di vivere in un ambiente pulito e decoroso". Purtroppo il degrado ambientale si accompagna a quello sociale, e viceversa. I cittadini hanno rivolto un appello alle istituzioni affinché provvedano a bonificare l’area e ad attivarsi per mettere in campo tutte le misure utili a risalire all’identità di chi compie tali gesti per fargli pagare le giuste sanzioni.

m.g.l.