Noi Moderati: "Bene Del Zompo"

I vertici di Noi Moderati si complimenta con Emidio Del Zompo per l’elezione a vice presidente del consiglio comunale di Monteprandone ottenendo, attraverso un dialogo costruttivo, questo importate riconoscimento. "Noi moderati ha sempre creduto nella capacità politica di Emidio Del Zompo che in consiglio comunale ha dimostrato competenza nell’applicare diligentemente l’articolo 6 del vigente regolamento, chiedendo un voto ai consiglieri presenti ed essere eletto vice presidente dell’assise a Monteprandone – afferma il segretario provinciale Lorenzo Vesperini –. Abbiamo assistito all’imbarazzante azione del gruppo ’L’altra Monteprandone’ che, senza voti, voleva eleggere il presidente sfidando il consiglio comunale e perdendo, così, anche la vice presidenza del consiglio comunale, essendo maggioranza della minoranza. Crediamo in un’azione politica moderata, giusta e non urlata".