’Noi Moderati’, Emidio Del Zompo coordinatore di San Benedetto

Con Emidio Del Zompo il partito ‘Noi Moderati’ del presidente Maurizio Lupi nomina nella città di San Benedetto il nuovo coordinatore comunale della Riviera delle Palme. Il partito Noi Moderati presente nell’esecutivo del governo Meloni, esprime ben 10 parlamentari e 6 senatori della repubblica e la scelta spontanea del 56enne sambenedettese, nasce sia per l’amore che nutre per la sua città, che lo ha portato ad essere eletto consigliere comunale (civico) maturando la sua esperienza amministrativa nel centrodestra, ma soprattutto per le radici profonde che da generazioni ricopre da operatore Balneare e nella Piccola Pesca. "Oggi mi è stato affidato il compito di coordinamento e crescita del partito Noi Moderati a San Benedett – ha dichiarato Emidio Del Zompo – e voglio condividere questo percorso con uomini e donne con i valori e gli ideali che contraddistinguono il nostro territorio".

"Noi Moderati – si legge nella nota –, a San Benedetto si propone come catalizzatore di tutte le componenti civiche presenti in città,ascoltando le associazioni presenti, promuovendo insieme a loro tutte quelle buone pratiche amministrative indispensabili per la crescita della nostra amata citta".