’Noi Moderati’ festeggia:: "Ottimo risultato, ma è solo una partenza"

Il segretario regionale, Tablino Campanelli, e il coordinatore provinciale, Lorenzo Vesperini, esprimono soddisfazione per il risultato delle elezioni amministrative che hanno portato all’elezione di tre consiglieri comunali delle liste Noi Moderati a Monteprandone e Ascoli Piceno. Sono entrati Emidio Del Zompo a Monteprandone e Stefania Di Micco ed Emanuela Damiani nel capoluogo. "Questo ottimo risultato – spiegano i due esponenti di Noi Moderati – è senza dubbio un punto di partenza che potrà continuare il proprio percorso di ascesa nei consigli comunali portando avanti l’ascolto e il dialogo con i cittadini– Ringraziamo i componenti della segreteria provinciale Gianluca Mannocchi, Emidio Del Zompo, Gabriele Baldassarri, Daniela Fioravanti, Nicola Falconi, Andrea Quaglietti che hanno gettato le basi per far diventare Noi Moderati riferimento politico della provincia di Ascoli e che sono sicuro arriverà alla doppia cifra in poco tempo. Credo che i risultati non vengano mai da soli, ma si ottengono con un grande lavoro di squadra".