"Noi penalizzati dai tanti cantieri Il negozio ormai non si vedeva più"

Le botteghe storiche stanno man mano scomparendo, ma i motivi non risiedono solo nella crisi economica, nel post pandemia o al fatto che i centri commerciali, ma questo già da anni, hanno sempre più tolto clienti ai piccoli commercianti. C’è anche chi ha chiuso a causa del Superbonus 110% sulle ristrutturazioni edilizie, per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. E’ il caso della Bottega del Gusto in via Murri ad Ascoli. "Abbiamo chiuso a maggio e non riapriremo – ha spiegato lo stesso titolare Mario Seccardini –, siamo stati praticamente obbligati a prendere questa decisione poiché i lavori che stavano facendo sull’immobile dove c’era anche la nostra attività si sono protratti e siamo arrivati al punti che ci hanno anche chiuso l’ingresso, per misurazioni sbagliate ci siamo trovati con un pilastro direttamente davanti all’ingresso. Poi con tutti questi lavori in centro era impossibile andare avanti". La Bottega del Gusto è una delle attività storiche di Ascoli. Mario Seccardini la gestiva da due anni e mezzo ma in realtà era nata negli anni ’60. Ed anche questa era una delle attività del settore alimentare che in pandemia era risultata fondamentale anche per le consegne a domicilio. "In pandemia – ha detto Mario Seccardini – abbiamo lavorato molto bene, per noi non è stato questo il problema. Il problema c’è stato dopo, i lavori dovevano durare appena tre mesi, poi sono andati avanti per un anno. All’inizio uno porta pazienza ma poi ci hanno talmente isolato, il negozio non si vedeva più tra le impalcature, l’ingresso sbarrato, non abbiamo potuto fare altro che chiudere". La Bottega del Gusto non riaprirà neppure quando questa faccenda sarà risolta. "No, ormai basta – ha detto il titolare dell’ormai ex Bottega del Gusto – dispiace, fa male, ma non se ne può davvero più".

s. v.