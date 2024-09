Nomination speciale dagli Usa. Il riconoscimento per Meletti

La ditta Silvio Meletti di Ascoli ha ricevuto la nomination a ’Spirit Brand of the Year’: il prestigioso premio assegnato dalla rivista americana Wine Enthusiast che ogni anno attribuisce gli ’oscar’ del mondo wine & spirit. Giovedì la rivista, uno dei magazine del settore più importanti a livello mondiale, ha reso noto le nomination dei premi assegnati ogni anno a gennaio e la ditta ascolana è in lizza per il premio di distilleria dell’anno. "Siamo onorati di esser stati nominati per questo prestigioso premio a pochi giorni dal nostro 154esimo compleanno" dichiara Silvio Meletti, attuale presidente della distilleria ascolana. "Sappiamo che diventare Spirit Brand of the Year è un sogno per tutte le aziende del mondo e già essere tra i cinque finalisti ci riempie di orgoglio. E’ un riconoscimento alla passione e alla dedizione che la nostra famiglia e i nostri collaboratori mettono tutti i giorni, da oltre 150 anni, nel nostro lavoro". "Il mercato Usa rappresenta oggi il nostro mercato estero più importante" – aggiunge Aldo Meletti, amministratore delegato dell’azienda –. Stiamo investendo molto e continuiamo a crescere. Oggi i nostri prodotti sono presenti in ben 45 stati americani e i nostri clienti sono rappresentati da ristoranti e cocktail bar di altissima fascia".

La ditta Silvio Meletti è nata il 20 settembre 1870 ad Ascoli per opera di Silvio Meletti, primo cavaliere del lavoro della città. Il suo primo liquore, l’Anisetta Meletti, ha ricevuto premi in tutte le più importanti fiere europee diventando presto ambasciatore di tutto il territorio piceno. A 154 anni dalla nascita i liquori Meletti vengono prodotti dalla quinta generazione della famiglia ancora con le ricette e i metodi studiati dal fondatore continuando ad ottenere apprezzamenti e riconoscimenti in tutto il mondo.