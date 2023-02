"Non adatta per i ragazzini"

Dove sta il confine tra libertà e opportunità? Che cosa è l’arte e quali messaggi può veicolare e quali no? È tutta qui la vicenda che ruota intorno alla versione innovativa di Traviata, in scena al teatro di Fermo in versione solo musicale nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio per i giovani e sabato 11 febbraio integrale per tutto il pubblico. Non piace all’amministrazione fermana la Violetta transgender, un argomento troppo delicato per essere affidato ad uno spettacolo di opera lirica secondo il sindaco Paolo Calcinaro che così motiva la scelta: "La Fondazione rete lirica delle Marche ha condiviso un progetto di produzione che arriva da un concorso, lo spettacolo in questione è risultato vincitore ma ci è stato presentato come non adatto ad un pubblico di età inferiore a 14 anni. Il nostro progetto per le scuole è largamente condiviso anche dalla secondaria di primo grado, non ci siamo sentiti di imporre un argomento tanto delicato. Non si può parlare di censura perché ad esempio abbiamo mantenuto la serata dell’11 senza alcuna difficolta".

Il sindaco ribadisce che il problema non è trattare di questioni gender, semmai la difficoltà è nel contesto, nel capire se l’opera è lo spazio giusto per veicolare certi messaggi: "Nelle famiglie magari ci sono sensibilità e sentimenti diversi che non possiamo forzare, è proprio il contesto che è sbagliato. Noi lavoriamo sull’opera, sull’amore e la conoscenza dell’opera. Il resto sta al lavoro delle scuole e alla volontà delle famiglie. Non si può esaurire un tema del genere nelle tre ore di spettacolo, un pomeriggio di una settimana qualsiasi". Dunque si va avanti ma senza scene, la Traviata per gli under 30 si può vivere ma in versione concerto, per musica e voci. Violetta che cerca di scoprire la sua identità va sul palco di sabato sera, per chi vuole ed è abbastanza adulto da capire, amare o criticare. Del resto, la forza dell’opera lirica è proprio per raccontare la vita, così com’è, oggi come al tempo di Verdi. Di censura folle parla Giuseppe Buondonno, insegnante e esponente di spicco di Sinistra italiana, per il quale è assurdo aver paura di affrontare certi temi: "I ragazzi sono più avanti di chi pensa di proteggerli con la censura. I giovani vivono le questioni gender con serenità, nella maggior parte dei casi, ma questo è il modo per togliere la serenità, per far apparire una cosa sbagliata quella che è la ricerca di un percorso di identità sessuale. Andavano incrementate semmai le occasioni per parlare di questioni legate all’identità di genere. Un Comune non può prendere una decisione così ha detto molto bene la collega di Ascoli, momenti culturali così sono esperienze preziose da cui trarre occasione di crescita e confronto tra i ragazzi. Io che nella scuola ci sto da molti anni so che è un percorso molto sentito tra i ragazzi, reale e vitale. Impossibile censurare la storia e fare solo musica, semmai si vuole testimoniare la sensibilità all’aria che tira a livello nazionale. Ripeto, credo proprio che la scuola e gli studenti siano molto più avanti di decisioni come questa, non si cresce con la censura ma con il confronto, anche quando è scomodo".

Angelica Malvatani