Uomo e ambiente sono fortemente interconnessi: ciò che noi facciamo alla natura, nel bene e nel male, influenza le nostre vite; viceversa, il territorio in cui viviamo condiziona fortemente le nostre abitudini, le nostre scelte, la nostra storia e soprattutto il nostro futuro. Il Presidente Mattarella, in occasione della sua visita in Kenya, ha rivolto un appello alle istituzioni di tutto il mondo sulla questione climatica. Quella del clima è una partita che riguarda tutti, paragonabile alla finale di un mondiale che deve essere vinta per il bene globale. La sfida va giocata osservando le regole del fair play, nel rispetto degli altri, al servizio della sostenibilità ambientale e della pace. "Non avremo un secondo tempo". Ancora una volta l’uomo è chiamato a fare cultura, investendo nella ricerca: produciamo energia, ma da combustioni pulite e convenienti come l’idrogeno verde, vettore energetico in grado di accumulare e liberare energia da altre fonti primarie. Qui la partita è appena iniziata e richiede strategie sempre nuove, la vittoria è ancora lontana ma noi possiamo essere arbitri del nostro destino.