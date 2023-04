"Non capisco il perché di tanti assenti"

Oltre al sindaco di Castignano Fabio Polini, hanno presenziato alla riunione il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni, il sindaco di Palmiano Giuseppe Amici e l’assessore di Appignano Paolo Armillei. Il primo cittadino di Castignano Fabio Polini ha spiegato: "Sono rimasto profondamente colpito dall’assenza dei miei colleghi. In diverse occasioni si era ribadita l’importanza di una riunione per discutere il Piano socio sanitario, ma poi al momento della convocazione, non c’era nessuno. Capisco che il documento è arrivato nei giorni scorsi, per l’esattezza tra il 5 e il 6 di aprile, cioè nel bel mezzo delle festività pasquali, in cui le amministrazioni comunali sono fortemente impegnate nell’organizzazione degli eventi, però, anche se c’è stato poco tempo per valutarlo e leggerlo con attenzione, questa era una riunione importante per il piceno e la loro presenza era doverosa nei confronti dei cittadini". Anche l’assessore Armillei ha ribadito che non è stato possibile fornire un parere sul piano, poiché non c’è stato il tempo utile. "Dopo che ci hanno illustrato il piano – ha proseguito il sindaco Polini – nel mio intervento ho ribadito che siamo di fronte ad una mobilità passiva su cui porre l’accento. È necessario puntare sulla robotizzazione e sulla tecnologia per essere continuamente al passo con i tempi, al fine di garantire ai nostri cittadini un servizio migliore e ridurne ampiamente dislocamenti e spostamenti inutili verso strutture più all’avanguardia. La sanità è uno degli aspetti più importanti della vita di ognuno di noi, su cui siamo chiamati a fare importanti e determinanti riflessioni".

Maria Grazia Lappa