Non c’è solo chi fugge. Arquata Potest:: "Restiamo e crediamo nello sviluppo turistico"

Contrastare il fenomeno dello spopolamento, che da diversi anni sta purtroppo riguardando le aree interne del Piceno, rappresenta un compito molto complicato. Soprattutto in quei territori che sono stati pesantemente danneggiati dal terremoto di otto anni fa. Di fronte a tante persone che hanno abbandonato i propri paesi di montagna per spostarsi in città o lungo la costa, però, c’è anche chi resiste e si rimbocca le maniche per garantire maggiori servizi che possano convincere tante famiglie a restare in paese o favorire l’arrivo di giovani coppie. E’ il caso, ad esempio, dei volontari di ‘Arquata Potest’, una tra le realtà più importanti che si sono costituite ad Arquata e che in questi anni ha contribuito a riaprire decine di sentieri che erano stati lasciati all’abbandono, rilanciando sul territorio anche il turismo escursionistico. "Ci siamo ritrovati dall’oggi al domani in una condizione in cui puntare sul turismo in una zona colpita dal sisma era estremamente complesso - spiegano i componenti dell’associazione -. Abbiamo cercato di approfittare dell’attenzione mediatica riservata al nostro paese, però, per far conoscere maggiormente questi territori per le bellezze paesaggistiche, promuovendone l’accoglienza. Certo, ad oggi si tratta principalmente di un turismo ‘mordi e fuggi’ incentrato sul camminatore giornaliero, che comunque spesso fa sosta presso le aree ristorative locali. Ma, con la ricostruzione ormai avviata nelle frazioni non perimetrate, contiamo che entro qualche anno aumenti considerevolmente il numero dei posti letto disponibili. Da parte nostra abbiamo intenzione di portare avanti il recupero dei sentieri e delle aree di sosta ad essi contigue – prosegue ‘Arquata Potest’ -. Abbiamo già individuato un’area semiabbandonata, attraversata da un sentiero antichissimo e caratterizzata anche da manufatti di valore storico-artistico che meriterebbero maggiore attenzione. Il nostro intento è proprio quello di valorizzarli attraverso il trekking e il turismo lento, tramite il recupero del sentiero che vi transita e la realizzazione di una apposita area di sosta. Contiamo di metterci all’opera tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Avvicinare trekking, cultura e natura non è la chiave per risolvere il problema dello spopolamento, ma nel suo piccolo può fare la sua parte, fosse anche solo un 5 per cento. Inoltre, per ripopolare una zona servono innanzitutto le case – concludono i ragazzi dell’associazione -. Ecco perché continuiamo a seguire l’iter della ricostruzione: siamo in attesa dell’ok da parte di Anac per il progetto di Arquata presentato dall’Usr".

Matteo Porfiri