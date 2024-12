"Non c’è un luogo di aggregazione"

"Dal mio punto di vista – dice Misaele Saldari – la cosa che manca di più, soprattutto adesso che stanno aumentando gli universitari ad Ascoli, è un luogo di aggregazione e di socializzazione. Penso ad esempio ad un locale universitario con musica e intrattenimento. Un luogo che coinvolgerebbe gli ascolani oltre ai ragazzi di fuori. Secondo me per portare una cosa del genere qui le aziende del territorio, insieme all’amministrazione, potrebbero investire collaborando per creare qualcosa di innovativo. La storia insegna che investire sui giovani, sull’istruzione e sullo svago, permette alla società del futuro di essere più coesa e forte".