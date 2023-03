Non c’era diffamazione Assolti in Appello i sindacalisti

Ribaltando la sentenza di condanna emessa in primo grado dal tribunale di Ascoli, la Corte d’Appello di Ancona ha assolto un sindacalista e tre delegati sindacali dell’ex stabilimento Haemonetics di Ascoli accusati di diffamazione nei confronti di una avvocatessa ascolana. A maggio 2022 il giudice di pace di Ascoli Francesca Volpi li aveva condannati alla pena di 700 euro di multa ciascuno e al risarcimento di 6.000 euro in favore della parte civile, l’avvocatessa che li aveva denunciati ritenendosi diffamata. Difesi dagli avvocati Felice Franchi e Mario Ciafrè, i quattro sindacalisti hanno presentato ricorso alla Corte d’Appello di Ancona che ieri li ha assolti. I due processi hanno preso in esame fatti accaduti ad agosto 2015. Secondo l’impianto accusatorio della Procura di Ascoli, rivolgendosi ad alcune persone durante una riunione avrebbero detto che chiunque avesse continuato ad avere rapporti professionali con l’avvocatessa in questione, l’avesse invitata alle riunioni o le avesse riferito le iniziative del gruppo o dato mandato professionale nei giudizi fra la Pall Italia e l’Haemonetics sarebbe stato allontanato o escluso; non avrebbe inoltre più potuto partecipare ad ulteriori iniziative sindacali o collettive e non avrebbe più saputo nulla di eventuali giudizi intrapresi o trattative da instaurare con la società datrice di lavoro. In particolare, alla fine di agosto 2015, durante una riunione tenutasi nello studio dell’avvocatessa i clienti della stessa riferivano di aver sentito nel corso di più incontri e colloqui sia i delegati, sia il sindacalista pronunciare frasi irriguardose: "è una venduta, è d’accordo con l’azienda per favorirla e pregiudicare gli interessi dei clienti; rema contro, in favore dell’azienda, non ci si può fidare perché ha preso accordi con la stessa per nuocere agli interessi dei clienti e per ricevere vantaggi personali". Una vicenda che è stata valutata diversamente nei due gradi di giudizio. Il giudice di pace del tribunale di Ascoli ha ravvisato nella condotta degli imputati gli estremi per condannarli. In secondo grado, invece, gli avvocati difensori Ciafrè e Franchi sono invece riusciti a convincere i giudici della Corte d’Appello di Ancona che non c’erano elementi a conforto dell’accusa di diffamazione mossa nei confronti del sindacalista e dei tre delegati che sono stati quindi assolti.

Peppe Ercoli