Non ci sono gli spazi, salta la sfilata dei carri

La storica sfilata dei carri allegorici di Montefiore non ci sarà neppure quest’anno. L’annuncio ufficiale arriva dalla Proloco insieme al Gruppo ProCarnevaleMontefiore e all’Amministrazione Comunale. La causa principale di questa scelta forzata è l’assenza di spazi idonei per la realizzazione dei vari carri allegorici. "E’ stata una decisione molto difficile da prendere. Noi del gruppo Proloco siamo i primi ad essere dispiaciuti perché per questa volta non riusciamo, nonostante il nostro sforzo, ad accontentare l’intero paese com’è successo nelle precedenti manifestazioni – afferma il presidente Andrea Mignucci - Non ci perdiamo d’animo. Stiamo già lavorando, in piena sintonia con l’Amministrazione comunale, sulle soluzioni possibili da mettere in pratica al più presto per migliorare e dare una stabilità consolidata al nostro amato carnevale. Stiamo finendo di elaborare un progetto finalizzato a dare una casa al Carnevale ed evitare in futuro di continuare ad elemosinare soluzioni". Intanto la Proloco organizzerà la prima edizione del Carnevale dei Bambini in piazza della Repubblica nei giorni di domenica 19 e martedì 21 febbraio. In piazza Antognozzi verrà organizzato, per domenica 19 febbraio, il primo Pranzo spettacolo di Carnevale.