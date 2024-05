"Non dateci colpe che non abbiamo"

Alle parole del patron arriva a stretto giro la risposta degli ultras: "L’Ascoli è un corpo solo e un’ anima sola. Inutili sono gli stupidi tentativi di screditarci o dividerci. A dimostrazione di ciò, dopo Ascoli-Pisa erano migliaia le persone sul piazzale antistante la tribuna. Non eravamo affatto soli. C’era una città intera, delusa e arrabbiata, tradita ed umiliata dalla condotta societaria e sportiva della squadra che rappresenta il territorio. Fatela finita di tirare gli ultras per la giacchetta con ridicoli tentativi di attribuirci addirittura qualche responsabiltà per la fantomatica fuga di acquirenti. Strumentalizzazioni alle quali non abbocca più nessuno. Cercate le responsabilità dentro i vostri uffici. E Fatela finita di fare campagna elettorale sulle nostre teste. Non siamo il capro espiatorio di nessuno. Nel solco di cui sopra, annunciamo, inoltre, fin da ora che i gruppi organizzati saranno lieti di contribuire alle spese delle attività che hanno avuto danni durante i fatti successivi alla partita. Verranno forniti più avanti i dettagli di un evento organizzato ad hoc dove chi vorrà fare la propria parte e contribuire all’ iniziativa di sostegno delle attività coinvolte, potrà partecipare ad un prezzo politico. Vi aspettiamo numerosi. Realizzeremo anche una maglia, i cui ricavati saranno utilizzati per contribuire alle spese legali dei nostri ragazzi".