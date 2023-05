"Non è una citta per giovani"

Segue dalla Prima

È veramente surreale che invece quella del sindaco Fioravanti esalti risultati fantastici e dichiari che in città va tutto a meraviglia. La verità è che siamo allo sbando, senza vocazioni e prospettive: non siamo una città turistica; non siamo una città universitaria; non siamo una città della cultura. E anziché riconoscere la propria palese inadeguatezza si festeggia, con sagre e festival del fritto misto, e inaugurando in pompa magna casette dell’acqua e sezioni di marciapiede. Almeno si inaugurassero centri per anziani e luoghi di aggregazione per pensionati, vista l’età media degli ascolani, perché al momento a queste persone rimangono solo i giardinetti dove giocare a carte o i cantieri da sbirciare e di quelli ce ne sono davvero tanti, troppi. Peccato però che manchino i cantieri per rendere più sicure le scuole. Comitato A&P