"Non è vero niente, noi storici ’Settembrini’ siamo coesi e solidi"

La notizia dello scioglimento del Settembre Bianconero, non è piaciuta a chi ha fondato lo storico gruppo ultras dell’Ascoli. A contestare lo scioglimento è stato, in particolare, Mario Stella, figlio dell’indimenticato Renato, capace nel 1974 di riunire sotto un unico striscione in Curva Sud, tutti gli ultras dell’Ascoli Calcio. Mario Stella, primo presidente eletto del Settembre Bianconero, non ha risparmiato critiche a chi ha voluto ‘forzare la mano’ comunicando la notizia dello scioglimento. "Qualcuno, senza consultare gli storici fondatori del Settembre Bianconero, ha comunicato una falsa notizia circa lo scioglimento di SBN – ha dichiarato l’ex capo ultras – La pagina di Facebook, nonostante sia stata denominata ‘pagina ufficiale’ è stata creata da una persona che, depositando il marchio alla Camera di Commercio, ha ben pensato di fare il bello e il cattivo tempo, utilizzando lo stesso per autoproclamarsi ‘guida’ del club. Alla guida del Club SBN, in realtà, ci sono altre persone, quelle che hanno fatto la storia, quelle che hanno vissuto quelle giornate, quelle che hanno dato le origini al club nel 1974, quelle che per passione si riuniscono da tempo per organizzare l’evento dell’anno per il 50esimo anniversario della storia del SBN. E da questo evento il soggetto in questione si è voluto dissociare. E’ necessario quindi smentire questa notizia, e lo chiediamo esclusivamente per non venire meno alla memoria di tutti coloro che non ci sono più e per noi storici ‘Settembrini’ che ci ritroviamo più coesi e solidi di prima".

"Quella sera – ha proseguito Mario Stella – a casa di Mauro Bianchini c’erano, oltre a tanti che purtroppo ci hanno lasciato, i vari Ivo Sansoni, Giovanni Sansoni, Piermatteo Costantini, Giancarlo Gentili, Domenico Ranalli, Marco Antonucci, Ulisse Ripani, Giorgio Antonucci, Mattia Antonucci, Alfredo Mancini, Serafino Talucci, Settimio Vidoni, Roberto Olori, Carlo Celani, Giuseppe Celani, Maurice Maurizi, Enzo Rozzi, Mauro Mario Mariani, Cesare Augusto Farnetani e Giovanni Accorsi. Tifosi che sono ancora l’anima del Settembre Bianconero e a cui nessun post potrà togliere il marchio ultras stampato sul cuore".

Valerio Rosa