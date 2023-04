"Non fate chiudere lo Iom" L’appello della volontaria e l’ansia della presidente

"Non spegnete quella luce. Facciamo un miracolo". Inizia così la lettera di una volontaria dello Iom, la onlus presieduta da Ludovica Teodori che da oltre 25 anni si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. Un appello, quello della donna, affinché l’associazione, che in questo momento è a corto di fondi, non chiuda. "Sono diventata volontaria – racconta nella sua lettera –. Ho sudato per imparare, sacrificato il mio tempo, ma finalmente ho raggiunto uno scopo nella vita. Era la vigilia del 2000, mi sentivo in un perfetto ingranaggio, in un meccanismo che funzionava: quasi tutte donne con un gran senso di altruismo e di comunità. Il mio sorriso diventava grande quando una giovane donna tornava ad essere felice perché uscita dal tunnel, o qualche familiare ci telefonava per ringraziarci. Poi un bel giorno ecco la doccia fredda: Ludovica Teodori ci dice che ’siamo in riserva, che abbiamo autonomia fino a marzo e che, a meno che non accada un miracolo, si chiude’. Non è giusto. Assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici, equipe di medici, fisioterapisti, Oss, psico-oncologa, volontari domiciliari compreso un barbiere-parrucchiere e un trasportatore di ausili ospedalieri, progetto Pentesilea per la riabilitazione psico-fisica delle donne operate di carcinoma mammario, prevenzione delle malattie oncologiche: tutto cancellato come se questi ventotto anni non fossero mai esistiti. E i malati? Saranno soli, lasciati al loro destino in un momento della loro vita in cui dovrebbero sentirsi più amati, coccolati, accuditi e soprattutto rispettati nella loro dignità. In un momento i cui il senso di spaesamento e solitudine che colpisce la famiglia è una voragine che inghiotte tutto e tutti". La conferma di come lo Iom non navighi in buone acque arriva dalla stessa presidente Teodori. "Lo scorso anno abbiamo avuto 177mila euro di uscite – dice –. L’Ast ci dà 13mila euro all’anno. Altri sostegni, invece, ci arrivano dalle erogazioni liberali, da un progetto che abbiamo fatto con la Fondazione Carisap, ma non sono sufficienti e sono finiti i fondi. Abbiamo un punto anche a San Benedetto, ma l’Ast ci sostiene solo per quello di Ascoli, e in minima parte. Fino a marzo siamo andati avanti, ma ora è dura continuare se non arriveranno aiuti finanziari. Stiamo dicendo no a diverse richieste da parte dei pazienti. Siamo preoccupati".

Lorenza Cappelli