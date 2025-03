Non paga la prostituta, lei gli distrugge la casa

Pomeriggio ad alta tensione in un appartamento di via Livenza, traversa che congiunge via Crispi a via Gino Moretti, a due passi dal commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto. Una giovane donna nigeriana ha scatenato l’inferno in casa di un trentenne del luogo, ma d’origini straniere. Intorno alle ore 14 di domenica, la ragazza africana, anche lei sui trenta anni, si era recata in casa del giovane, ma qualcosa è andato storto nel momento di pagare la prestazione e dopo un’accesa discussione, la donna ha iniziato a distruggere ogni cosa trovata a portata di mano. In poco tempo ha spaccato tutto: piatti, bicchieri, bottiglie, specchi, soprammobili, sedie e tavoli. Nell’appartamento non è rimasto nulla di intatto, tranne la stanza da letto, dove il ragazzo si è rifugiato chiudendosi a chiave. Un finimondo che è stato sentito dagli inquilini che hanno chiamato le forze dell’ordine e sul posto si sono precipitati i carabinieri del nucleo radio mobile della compagnia di San Benedetto e, in supporto, anche quelli della stazione di Cupra Marittima, insieme all’equipaggio della potes-118. La giovane nigeriana era ancora in preda a forte crisi di nervi e atteggiamenti autolesionistici, per cui non è stato facile calmarla.

Nel tentativo di contenerla un militare dell’arma della stazione di Cupra si è fatto male ed è stato refertato dai medici del pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. La donna africana, invece, nel fracassare l’appartamento e nel rotolarsi a terra, fra vetri e suppellettili, si è ferita in più parti del corpo, in particolare alle braccia e alle mani, per cui i sanitari del Madonna del Soccorso le hanno dovuto praticare diversi punti di sutura per le lesioni più estese e profonde. Per calmarla il medico del 118 ha dovuto sedarla, altrimenti non sarebbe stato possibile farla salire a bordo dell’ambulanza. Il trentenne, invece, è rimasto illeso, poiché quando si è accorto che la situazione si stava mettendo male si è chiuso in camera, dov’è rimasto fino a quando i carabinieri non hanno messo sotto controllo la situazione. Per lui tanto spavento e alloggio devastato. La giovane donna, una volta medicata e dimessa dall’ospedale, è stata identificata dai carabinieri e ora sarà denunciata per danneggiamento aggravato. Sull’accaduto sono in corso accertamenti per capire l’origine di un atto così impetuoso.

Marcello Iezzi