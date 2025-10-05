"Non penalizzate il Piceno". Sanità, l’allarme della Cisl

"La composizione della nuova giunta della Regione Marche rischia di penalizzare gravemente il Piceno; speriamo che qualcuno possa intervenire per impedirlo". Lo sostiene il segretario provinciale della Cisl Giorgio Cipollini che analizza il delicato momento delle scelte riguardanti l’esecutivo del presidente Acquaroli. "Il ragionamento è fin troppo semplice – spiega – Il presidente è di Fratelli d’Italia e, per consuetudine, l’assessorato più importante, la sanità, andrà a un altro partito della coalizione vincente, quello maggiore, che nel caso delle Marche è Forza Italia. Nessuno di Forza Italia è stato eletto nel Piceno e, tenuto conto che il precedente assessore Saltamartini è maceratese, c’è il rischio concreto che la sanità vada ad Ancona. Quindi – prosegue Cipollini – avremo una posizione forte di Macerata col presidente della Regione, di Ancona con l’assessore alla sanità, con Pesaro che è sempre stata coesa e pure forte: per cui il sud Marche rischia di essere ancora una volta penalizzato. Speriamo che qualcuno possa correre in nostro aiuto".

Intanto dall’ospedale Mazzoni trapela allarme per una situazione che riguarda Anestesia e Rianimazione col numero degli anestesisti che si riduce; turni doppi e tripli (ben pagati in straordinario) coi medici che però fanno fatica a sostenere questi ritmi. L’attività chirurgica potrebbe risentirne tanto che l’Ast ha dovuto ricorrere ad esterni. "La carenza di anestesisti è enorme, è difficile trovarli, tant’è vero che, ci diceva il direttore Maraldo qualche giorno fa, è stato necessario sottoscrivere due convenzioni, uno con Macerata e un’altra con Ancona per ovviare alla carenza: va da sé, però, che questo costa all’Ast di Ascoli una marea di soldi" conferma il segretario della Cisl. "Il problema comunque è più complesso perché è il cane che si morde la coda visto che in chirurgia, per esempio, i letti sono stati ridotti da 24 a 12. Di questo nei prossimi giorni parlerò col dirigente, anche perché si è creata una situazione tra posti letto e sedute operatorie limitate che spinge l’utenza picena a rivolgersi a strutture sanitarie fuori provincia". Per Anestesia e Rianimazione si segnala infine un problema ambientale che spingerebbe i medici ad andare altrove. "Risulta anche a noi che vi siano contrasti fra dirigente e medici che speriamo si risolvano presto per il buon andamento del reparto. Diciamo comunque che ci sono medici che vanno via anche perché, dobbiamo ammetterlo, Ascoli non è più molto appetibile in generale e – conclude Cipollini trovano altrove una collocazione che reputano professionalmente migliore per loro".

Peppe Ercoli