‘Non per frivolo diletto’, mostra itinerante

L’archivio fotografico e di cartoline illustrate del marchese Alessandro Bruti Liberati, donato alla Banca di Ripatransone e del Fermano è divenuta un’importante mostra itinerante dal titolo ‘Non per frivolo diletto’. Farà tappa in diversi comuni: dal 14 giugno fino al 24 giugno nel Polo Museale di San Francesco, a Montefiore dell’Aso e interesserà tutte le città in cui l’Istituto ha una filiale: nell’ordine, dal 1° al 14 luglio la mostra sarà visitabile a Grottammare, dal 19 al 29 luglio San Benedetto, dal 5 al 31 agosto a Ripatransone e a dicembre a Fermo. Ieri vi è stata la presentazione nella sede della Banca di Ripatransone e del Fermano presenti i vertici dell’Istituto di Credito: la presidente Donatella Simonetti, il direttore generale Vito Verdecchia, il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini, il sindaco di Montefiore Nazzareno Ciarrocchi, il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi, l’assessore Laura Camaioni per il comune di San Benedetto, l’assessore alla cultura del comune di Ripatransone Stefania Bruni, il curatore della mostra Marco Di Marco, che ha ricostruito la storia della cartolina nel mondo, prima di presentare il progetto che prevede 19 tavoli tematici dal Risorgimento, la guerra di Libia, i personaggi famosi, la figura della donna, il turismo di città, gli stati d’animo e così via, unitamente a 6 cornici di cartoline dei Comuni che ospitano la mostra. La donazione, effettuata dagli eredi del fotografo ripano, si è perfezionata in due fasi: la prima ha riguardato un lascito di quasi 3.000 negativi su lastra di vetro al bromuro d’argento, realizzati tra il 1889 e il 1913; la seconda ha incluso attrezzature fotografiche e altri materiali, tra cui una collezione di oltre 13.000 cartoline postali illustrate, databili tra la fine dell’Ottocento e il 1914 circa.

"Ringraziamo Filippo Bruti Liberati e sua figlia Maria Carla – ha dichiarato il presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano, Donatella Simonetti – per l’estrema sensibilità nel volere che un bene storico tanto importante rimanesse a disposizione della comunità ripana. Noi abbiamo ricevuto un dono che abbiamo il compito di valorizzare e, dopo l’importante lavoro di riordino e valorizzazione fatto sui negativi, questa è una nuova, grande occasione: faremo conoscere al territorio e a tutti gli amanti dell’arte e della fotografia almeno una piccola parte di questo immenso patrimonio culturale". Soddisfazione e apprezzamento è stato espresso da tutti i Sindaci che nelle loro città e paesi ospiteranno l’importante esposizione in luoghi iconici come la Palazzina Azzura a San Benedetto, Il Polo Museale San Francesco a Montefiore, la Sala Kursaal a Grottammare.

Marcello Iezzi